Oude Baan in Hulten ‘levensgevaarlijk’ voor fietsers en wandelaars: 'De weg is echt aardedonker’

Wereldtop van de kunst naar Oosterhout bij tweede Biënnale in de Heilige Driehoek

16:56 OOSTERHOUT - Met wereldtoppers als Anish Kapoor en Bill Viola maakt de tweede Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout een enorme kwaliteitssprong. ,,Dit is het internationale niveau dat we voor ogen hebben", zei voorzitter Cock Gorisse woensdag tijdens de presentatie in de Paulusabdij.