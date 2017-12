Oud-wethouder Hans van Brummen: 'Ik heb Oosterhout nooit echt verlaten'

OOSTERHOUT - De naam van oud-politicus Hans van Brummen (72) duikt weer op in Oosterhout. Was hij in het verleden vier jaar wethouder in de gemeente, nu is hij al enkele maanden voorzitter van de lokale omroep ORTS en sinds vorige week juryvoorzitter voor de Cultuurprijs Oosterhout. 'Ik kan niet stilzitten'.

Een comeback naar Oosterhout.

,,Ik heb de stad nooit echt verlaten. Ik woon in Breda, maar blijf naar evenementen in Oosterhout gaan. Liep de afgelopen jaren zelfs mee met de carnavalsoptocht. Ik heb er een vriendengroep opgebouwd, waarmee ik elke eerste zondag van de maand ga wandelen. Mijn band met de stad is warm. Heel anders dan met bijvoorbeeld Dongen, waar ik een periode burgemeester was. Daar ben ik de afgelopen tien jaar alleen maar geweest om naar de tandarts en notaris te gaan.’’

Vorig jaar stond u voor het eerst weer in de picture na uw vertrek als wethouder. U stapte in het bestuur van de ORTS.

,,Toen ik in het openbaar bestuur werkte, heb ik me altijd al ingezet voor lokale omroepen. Ik zag het als mijn taak om ze goed te laten gedijen. Zo heb ik in een aantal gemeenten de piratenpartijen gestimuleerd om samen één reguliere omroep te beginnen.

Volledig scherm De toenmalige Oosterhoutse wethouder Hans van Brummen geeft in november 2008 het startschot voor de bouw van de Oosterhoutse woonwijk De Contreie. © CHARLOTTE AKKERMANS Ik vind het belangrijk dat inwoners raadsvergaderingen kunnen volgen. Ze hebben recht op nieuws en achtergronden. Zo blijven mensen betrokken. En geen betrokkenheid is slecht voor een stad. Maar weer: ik heb ja gezegd, omdat het om Oosterhout gaat. In Zundert had ik het niet gedaan.''

De ORTS zat net in een onstuimige periode. Een hele klus.

,,Dat klopt. Maar ik ben een doorzetter. Ik ben nooit burgemeester of wethouder geworden, omdat ik het een erebaantje vond. Ik wilde iets bereiken.



Toen ik begon, stond de ORTS aan de afgrond. Heerste er veel negativiteit. Nu, na elf maanden keihard werken, is de sfeer van vroeger terug. Deze week komt er een nieuwsbrief uit waarin we weer zeven nieuwe vrijwilligers voorstellen. We hebben stagiaires rondlopen. Adverteerders steken weer geld in de omroep. Dat geeft vertrouwen en energie.



Volgend jaar is het moment van de waarheid. Want ook al loopt het nu goed, we hebben voor de komende jaren nog steeds extra gelden nodig van de gemeente. We kunnen het tot mei zelf uitzingen, voor die tijd komen we met een uitgebreid plan naar de gemeenteraad.”

Dankzij u bestaat de ORTS nog?

,,Voor mijn komst was er al een groep bezig om de ORTS weer uit het slop te halen. Ik heb het dus niet geïnitieerd en dat het nu bergopwaarts gaat, is ook zeker niet alleen aan mij te danken. Dat hebben we echt samen gedaan.

Volledig scherm Hans van Brummen (m) is sinds enkele maanden voorzitter van de ORTS. © Johan Wouters Ik heb vooral geprobeerd om de boel bij elkaar te houden. Focus aan te brengen. Mijn politieke ervaring is natuurlijk handig. Ik weet hoe het spelletje werkt. De meeste ambtenaren en raadsleden uit mijn tijd zitten er nu nog. Voor buitenstaanders is het weleens lastig om binnen te komen; gemeenten zijn helaas nog steeds een fort.''

Vorige week werd u benoemd tot juryvoorzitter van de Cultuurprijs.

,,Het is een eer dat ik gevraagd ben. Cultuur is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik ben opgegroeid in de boekenwinkel van mijn ouders in Rotterdam. Ik wilde zelf altijd óf boeken verkopen óf burgemeester worden. Het werd uiteindelijk het laatste.

Maar cultuur is altijd als een rode draad door mijn leven blijven lopen. Ik beleef er plezier aan. Leer ervan. Ik vind niets leuker dan een paar keer per maand naar een voorstelling gaan, geniet van de kunstwerken in mijn huis. Ik heb in nogal wat culturele commissies gezeten. Zo was ik bijvoorbeeld de eerste voorzitter van kunstcollectief BOCK in Oosterhout; nu ben ik onder meer actief voor de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur.''

Wat vindt u van de cultuur in Oosterhout?

,,Het mooie is dat er van alles gebeurt; Oosterhout manifesteert zich niet slechts op één gebied. Als jurylid wil ik vooral de straat op. Op zoek naar inwoners die zich niet zo snel aanmelden voor zo'n prijs. Ook wil ik, al is dat misschien niet wat je van een jury verwacht, de cultuur in Oosterhout nog meer uitdragen. Laten zien. Denk bijvoorbeeld aan tentoonstellingen in de binnenstad. Zo zorg je ervoor dat meer mensen het kunnen bewonderen, mogelijk ook geïnspireerd raken.''

Wat wordt de volgende klus in Oosterhout?