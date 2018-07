Oud-waarnemend burgemeester van Drimmelen Nellie Jacobs-Aarts (75) overleden

MIERLO - In haar woonplaats Mierlo is oud-politica en bestuurder Nellie Jacobs-Aarts dinsdag 3 juli overleden op 75 jarige leeftijd. Zij was al geruime tijd ernstig ziek. Jacobs was in 2004-2005 waarnemend burgemeester in Drimmelen.

In 1966 werd zij, nog maar 23 jaar oud, het eerste vrouwelijke raadslid in de gemeente Deurne voor de toenmalige KVP. Dat was het begin van een langdurige carrière in het lokaal bestuur.

Zij combineerde vanaf 1971 het raadslidmaatschap met een zetel in Provinciale Staten. Zij werd onder meer wethouder in Deurne (1978-1986), lid van Gedeputeerde Staten (1991-1995) en de laatste burgemeester van het zelfstandige Mierlo (1996-2004). Na de fusie tussen Geldrop en Mierlo was zij als waarnemer een jaar, van 2000 tot 2001, de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente.

Zij werd daarna nog waarnemend burgemeester in Cranendonck (2002-2003), Drimmelen (2004-2005) en Laarbeek (2010-2011). Voor die functies werd zij gevraagd door het provinciebestuur.

