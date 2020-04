Oud-transporteur Ad Adriaanse (80) uit Raamsdonksveer overleden

Vader en opa Ad Adriaanse was heel actief in het Veerse verenigingsleven. Zo verliest Stichting Veers Erfgoed haar bestuurslid en vice-voorzitter.



Adriaanse werd na Pasen ziek. Hij bleef een weekje thuis, maar de griep/verkoudheid ging niet over. Zoon Henk: ,,Afgelopen maandag ging hij naar het ziekenhuis; dinsdag kwam de diagnose corona. Na maximale inspanningen van doktoren en verpleging ten spijt is hij donderdagnacht rustig ingeslapen. Afscheid is pijnlijk, maar 80 jaar is een mooie herinnering en die houden we vast.”