Oud-SP'ers Oosterhout beginnen partij Lokaal Sociaal

En dan zit er ineens nog maar een SP-lid in de gemeenteraad van Oosterhout. De partij die in 2014 met vier zetels en een wethouder aan de coalitie begon, is vier maanden voor de eindstreep in tweeën gesplitst. Mandy Barendregt zit namens de SP in de raad tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De andere drie, inmiddels oud-SP-leden, zijn samen met wethouder Mark Vissers en nog twee leden, een nieuwe partij begonnen. De partij, Lokaal Sociaal genaamd, werd dinsdagavond gepresenteerd.

Speerpunten

,,We dragen het socialistisch gedachtegoed uit", zegt wethouder Mark Vissers. ,,Onze opvattingen en speerpunten wijken niet zoveel af van de standpunten van de SP. We zijn als personen niet ineens van inzicht veranderd." Ook al wijkt Lokaal Sociaal inhoudelijk niet veel af van de SP, 'er is in Oosterhout wel degelijk ruimte voor een nieuwe, linkse partij', stelt Vissers. ,,De SP doet in 2018 niet mee aan de verkiezingen. Er hebben vier jaar geleden 2200 mensen op de SP gestemd. Er is dus behoefte aan het linkse gedachtegoed. Wij wijken wel van de SP af als het gaat om groen en natuur. Dat weegt bij Lokaal Sociaal een stuk zwaarder."

Versplintering

De nieuwe situatie zorgt voor een verdere versplintering van het aantal politieke partijen in de gemeenteraad. In september begon Maarten Hooymaijers de partij Oosterhout Samen, nadat hij uit D66 was gezet. Nu ook de SP is gesplitst, zal dat volgens Vissers geen merkbare gevolgen hebben. ,,We zijn teleurgesteld in de SP, maar we voeren het coalitieakkoord gewoon tot het eind uit. Ook voor mij als wethouder verandert er niets. Ik ben alleen niet meer van de SP." Dat de Oosterhoutse SP niet aan de verkiezingen mee mag doen, steekt nog steeds. Vissers: ,,Wij staan niet achter de nieuwe koers van de landelijke partij dat we meer moeten actievoeren. Ik denk dat je met besturen meer bereikt dan met actievoeren. Daarom zijn we uit de SP gestapt."

Pijnlijk