Oud-raadslid Rob Huijben uit Dongen: 'Politiek is niets meer voor mij'

DONGEN - Het voormalige Dongense raadslid Rob Huijben (25) beleefde dit jaar roerige tijden. Zijn conclusie: ,,Politiek was zes jaar lang mijn lust en mijn leven. Nu is het niets meer voor mij.''

Huijben oogt fris en vrolijk als hij de deur van zijn flatwoning in Dongen open doet. Er volgt een ferme handdruk. Dit is beslist geen watje. Welbespraakt is hij en zijn houding is zelfverzekerd.

Op de eettafel ligt een exemplaar van zijn boek 'Groeispurten van een gewoontedier'. Van gevallen politicus naar schrijver in amper een half jaar tijd. Huijben draait er zijn hand niet voor om.

Manuscript

,,Ik stuurde het manuscript naar verschillende uitgeverijen. Zonder resultaat .Toen besloot ik het zelf maar uit te geven'', zegt hij lachend.

Huijben kwam eerder dit jaar in het nieuws toen hij werd aangehouden op verdenking van het doen van een valse aangifte van bedreiging. Deze week schikte hij zijn zaak met het Openbaar Ministerie en kreeg hij een werkstraf van tachtig uur.

De kwestie knakte zijn politieke loopbaan. Hij stapte uit het CDA en ging zelfstandig verder, maar werd in maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet herkozen. Het doet hem nog altijd pijn.

Asperger

,,Ik lijd aan het syndroom van Asperger. Dat is een vorm van autisme. Voor mij was de lokale politiek ideaal. Het gaf mijn leven structuur. Er zijn elke week op vaste tijden vergaderingen. Ik wist waar ik aan toe was. Regelmaat en structuur zijn belangrijk voor iemand met autisme.''

Huijben vond de politiek heerlijk.

,,Het was niet de macht die mij aantrok. Ik wilde een positieve inbreng hebben in de plaatselijke samenleving, wilde iets voor de mensen betekenen. Opkomen voor de mensen die dat voor zichzelf niet kunnen. Ik lijk wat dat betreft op de regelneef uit Van Kooten en De Bie. Je weet wel, de man die alles wel even zal regelen. Het is heerlijk, omdat het laagdrempelig is. Je wordt bij wijze van spreken in de Jumbo aangesproken op wat je doet.''

Maar zijn carrière als politicus is geknakt.

Kladblok

,,Ik heb daar last van gehad ja. Je valt opeens in een gat. Ik heb altijd graag geschreven en maakte dagelijks voor het slapen gaan aantekeningen in een kladblok. Opeens zat ik achter de computer en had ik honderd pagina's geschreven. Ik dacht op een gegeven moment gekscherend: laat ik er maar een boek van maken.''

In zijn debuut blikt de schrijver Huijben op zijn jeugd. Hij is geboren en getogen in Oosteind en ging naar de middelbare school in Dongen.

,,Op het Cambreur College kregen ze door dat er iets aan de hand was met mij. Ik was veel op mijzelf en had geen vrienden. Er volgde een onderzoek en de diagnose Asperger werd gesteld. Dat was een keerpunt voor mij. In de afgelopen tien jaar heb ik met mijn beperking leren om te gaan. Ik weet nu hoe ik mij sociaal wenselijk moet gedragen en heb ook vrienden. Ik ga regelmatig uit, maar dan heb ik wel oordoppen in en moet ik regelmatig naar buiten om alle prikkels te verwerken. Mijn vrienden begrijpen dat. Ze zijn er inmiddels aan gewend.''

Er zitten volgens Huijben niet louter nadelen aan het hebben van autisme.

Geheugen

,,Ik heb een fantastisch geheugen en ben een groot liefhebber van oude, Nederlandse humor. Van Kooten en De Bie, Toon Hermans, André van Duin met zijn Dik Voor mekaar Show. Ik ken het allemaal uit mijn hoofd, kan zo hele dialogen eruit gooien.''

Zijn beperking heeft naar eigen zeggen geen rol gespeeld bij het doen van de omstreden aangiftes. Maar het liefst praat hij niet meer over deze zaak.

,,De aandacht in de media heeft veel negatieve gevolgen gehad. Bij sollicitaties haken mensen snel af, omdat ze weten dat er een juridische zaak speelde. Ik mag er niet te veel over zeggen, maar wat ik wel kan zeggen is dat ik een gedeeltelijke bekentenis heb afgelegd. Ik wilde ervan af. Het bleef maar boven mijn hoofd hangen.''

Huijben geeft aan wel degelijk bedreigd te zijn, maar doet er voor de rest het zwijgen toe. Hij wil alle aandacht richten op de HBO-opleiding communicatie die hij volgt in Tilburg.

Blauw

,,En ik ben bezig met het uitgeven van een tweede boek over de oorlog. Het manuscript is van iemand anders. Ik lees het zelf door. Voor mijn eigen boek heb ik een redacteur ingehuurd die alles heeft nagelopen op taalfouten. Het ontwerp heb ik zelf gemaakt. Blauw is de kleur van autisme. Vraag me niet waarom. En die stenen symboliseren de muur van prikkels waar ik elke dag tegen aan loop.''

Huijben heeft in elke geval al een enthousiaste reactie gehad op het boek.

,,Mijn vader was blij verrast toen ik het boek op de tafel gooide. Mijn moeder is zes jaar geleden overleden. Ik ben als kind vaak een hel geweest voor mijn ouders. Ik groeide op op een melkveehouderij. Ideaal voor een autist, want dat betekent regelmaat. Altijd precies om 17.00 uur eten. Maar de keerzijde was dat als als we eens om 17.05 uur gingen eten de paniek bij mij toesloeg. Blinde paniek. Mijn ouders wisten lange tijd niet wat er aan de hand was. En dan nog: een autist begrijpen doe je nooit.''

Traumatisch