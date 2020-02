Oud-priorin van Sint Catharinadal (96) overleden, zij introduceerde de computer in het klooster

Wedstrijd­je ver plassen, zij zijn groot en wij zijn klein, maar wind verbroe­dert Faantel­aand en D'n Haaykaant

8:44 RAAMSDONKSVEER - Door de wind kon zowel in D'n Haaykaant als in Faantelaand de optocht niet doorgaan. Beide dorpen sloegen de handen ineen: dinsdag is de optocht in Raamsdonk. Raamsdonksveer krijgt er wel wat voor terug.