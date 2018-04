Oud Oosterhout is een tijdmachine die bezoekers omtovert tot reuzen

In een tijd dat de digitalisering ons leven op tal van vlakken beïnvloedt, is het voor de jeugd van nu amper voor te stellen dat je vroeger met de telefoon aan je oor maar zover kon lopen, als het snoer lang was. Laat staan hoe het leven eruitzag voor er elektriciteit was, dus zonder tv, koelkast of Playstation. Dat leven van voorheen is te zien in Oosterhout.



De entree van Brabants Museum Oud Oosterhout, dat draait op vrijwilligers, werkt als een tijdmachine. Hoewel het museum het hele jaar door te bezoeken is, zijn de zomermaanden – vanaf april –, het leukste. Dan is namelijk ook het miniatuurpark geopend. Zo’n 270 mini-bouwwerken verbeelden het stadje Oosterhout zoals dat bestond rond 1900.