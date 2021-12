Oud en nieuw komt eraan: zo voorkom je knalangst bij dieren

Woning­schaars­te in Waalwijk is groot, maar hoe groot? ‘Zorgen zijn te­recht’

WAALWIJK - Het is zeker in Waalwijk hard zoeken naar goedkope of duurdere koopwoningen. Het aanbod is in vergelijking met veel andere gemeenten nog een stuk beperkter. Vooral de starters op de woningmarkt zitten hierdoor in de verdrukking. Het woningaanbod moet groter, weet ook de gemeente Waalwijk.

