Oud-burgemeester Rob Schaeffer overleden

Schaeffer (PvdA) was tussen 1990 en 1997 burgemeester van Raamsdonk, dat toen nog bestond uit het gelijknamige dorp en Raamsdonksveer. Later volgde de herindeling met Geertruidenberg, waar Wim Letschert burgemeester is.

Schaeffer begon zijn politieke loopbaan in Almere, waar hij in 1984 wethouder werd. In 1990 ging hij aan de slag in de gemeente Raamsdonk, waarna hij korte tijd nog waarnemend burgemeester was in Diever. Daarna keerde hij terug naar Almere.