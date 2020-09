Oud-burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen gefêteerd met Brabants lintje en ereburgerschap

Genieten op vakantie­par­ken: Welshman Charlie viert nazomer in Bever­burcht in Drimmelen

16 september De zomervakantie is voorbij, maar de (na)zomer nog niet. In Brabant was er dinsdag zelfs sprake van tropische temperaturen. Er zijn echter nog wel degelijk mensen die vakantie vieren deze dagen. We bezochten enkele geluksvogels op vakantieparken in de regio.