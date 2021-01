Oud-bestuurder Jan van Lith (73) uit Raamsdonk overleden

Lof voor Madese moeder Daniëlle in Big Bro­ther-huis: ‘Wauw, respect’

9:59 Big Brother is watching you. En veel Nederlanders keken maandagavond naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de reality serie. Na de eerste aflevering was er veel lof voor de 40-jarige Daniëlle uit Made. Zij liet een gezin met vijf kinderen achter om tijd voor haarzelf te hebben in het Big Brother-huis. Een greep uit de reacties lees je hier.