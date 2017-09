ORTS vraagt meer geld van rijk en gemeente

Er moet meer geld naar de lokale omroep. Die oproep deden de 260 lokale omroepen van Nederland, onder meer de ORTS, gistermiddag in de Tweede Kamer. Om lokale omroepen in de lucht te houden, is volgens de gezamenlijke omroepen landelijk een extra investering van 30 miljoen euro nodig.

Rijksoverheid

Gisteravond vroeg ORTS-voorzitter Hans van Brummen ook nog een bijdrage aan de Oosterhoutse gemeenteraad. De Oosterhoutse Radio- en Televisie Stichting krijgt op dit moment alleen subsidie (jaarlijks 31.383 euro) van de rijksoverheid. De gemeente ontvangt dat geld en sluist het door naar de ORTS, maar draagt zelf niets bij. En dat moet veranderen, als je het Van Brummen vraagt.

Noodzakelijk

Van Brummen: ,,Gemeenten voeren steeds meer taken uit die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken, waardoor de controlerende functie van de lokale omroep alleen maar belangrijker wordt'', zo las de voorzitter voor in de raad. De ORTS komt gemiddeld 70.000 euro per jaar te kort. Dat tekort moet de komende jaren slinken, maar financiële ondersteuning door de overheid blijft noodzakelijk om de omroep in de lucht te houden. Volgens Van Brummen is het huidige subsidiebedrag 'volstrekt ontoereikend'. ,,De bijdrage dekt nauwelijks de vaste lasten als huisvesting, auteursrechten en minimale apparatuur.''

Overleven

Het college stelt nu voor om eenmalig een bedrag van 35.000 euro uit te trekken, zodat de omroep op korte termijn kan overleven. De raad behandelt dit voorstel op 19 september. Het debat over een structurele subsidie aan de ORTS kan dan later gevoerd worden.

Op een schriftelijke vraag van de VVD-fractie waarom het college van B en W nu optimistisch is over de toekomst van de ORTS, terwijl er eerder nog weinig vertrouwen was, antwoordde het college dat er 'een nieuwe organisatie staat'. ,,Overbodige zaken zijn gesaneerd. Er is nieuw elan. Het college heeft er vertrouwen in dat de ORTS op de goede weg is. Er ligt ook een goed toekomstplan.''