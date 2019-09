,,Boer worden was mijn droom. Dat was al zo toen ik nog klein was. Maar van mijn vader moest ik doorleren. Hij was zelf tuinder en wilde dat harde leven niet voor mij”, vertelt Rudy Schellekens. Hij groeide op in de wereld van glastuinbouw en loonwerk in Dongen. Al op jonge leeftijd werkte hij mee op het veld of in de kassen.