Opvang aan Elschot positief ontvangen, maar er zijn ook tegengeluiden: ‘We moeten zorgen wegnemen’

Waterschap maakt waterkerin­gen robuuster: ‘Deze dijken kunnen straks weer vijftig jaar mee’

STEENBERGEN - Het waterschap Brabantse Delta heeft aan het Doornedijkje in Steenbergen een begin gemaakt met het verbeteren van 15 kilometer regionale keringen in West-Brabant. Ook afgekeurde binnendijken in de gemeenten Breda, Moerdijk, Drimmelen en Etten-Leur gaan op de schop.

3 februari