Optocht Rijen gaat dit jaar helemaal niet door, in Gilze hoogstwaarschijnlijk niet

In Rijen had afgelopen weekend een grote reünie alle oudere carnavalsvierders bij elkaar moeten brengen. Dat was op zo'n korte termijn niet meer te regelen, maar komende zaterdag is er wel de jubileumreceptie. ,,We hebben met de bouwers besloten om de optochten dit jaar over te slaan. Als er nu volop gefeest wordt, geloven we niet dat de sfeer over drie weken weer zo is”, vertelt Bas Verheij. De bouwers bewaren hun creaties.