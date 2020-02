Optocht in Raamsdonk ‘wordt grootste ooit’

Quote We hebben veel boeren gebeld om hun medewer­king. Geweldig hoe ze dat oppakken Patrick Marcelissen , Voorzitter Stichting Raamsdonkse Karnaval Doordat de wind roet in het eten gooide, kon de optocht in Raamsdonk zaterdag niet doorgaan. Hetzelfde overkwam Raamsdonksveer (Faantelaand) daags daarna.



,,Daardoor wordt het de grootste optocht ooit in ons dorp. We hebben zelfs nummers bij moeten maken”, zegt Patrick Marcelissen, voorzitter van Stichting Raamsdonkse Karnaval. ,,Er zijn 47 deelnemers, waaronder 23 grote wagens.”

Raamsdonk mag maar klein zijn, de optocht zelf zal daardoor niet door worden belemmerd, stelt Marcelissen. Wel was het een logistieke uitdaging om alle grote wagens een veilige stek te bieden om op te bouwen. ,,Dat is gelukt. We hebben veel boeren gebeld om hun medewerking. Geweldig hoe ze dat oppakken.”

Ook is Marcelissen zeer te spreken over de gemeente. ,,Die is heel erg flexibel, wil er ook iets moois van maken.”

Meefeesten

Voor mensen die dinsdag vanwege hun werk in en om Raamsdonk moeten zijn, wordt dat een lastig karwei. ,,Je kunt ons dorp beter mijden. Of je doet mee, carnaval vieren.”

Om elf over twee zet de optocht zich in gang. De prijsuitreiking vindt rond acht uur op het Heereplein in Faantelaand plaats.

Lampionnenoptocht