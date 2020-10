Optocht-expo en coronaproof sauwelavonden: Gilze gaat voor alternatief carnaval

GILZE - Creatief, positief, realistisch en te allen tijden corona-proof. Op basis van die uitgangspunten is carnavalsstichting De Leuttappers in Gilze druk bezig met het maken van plannen om in februari 2021 toch (alternatief) carnaval te vieren.

In Gilze is al wel definitief een streep gezet door het traditionele ‘Wijvensjouwen’ en het ‘Leutige Polonaise Bal’. Leuttappers-voorzitter Wim Rombouts (57): ,,Dat is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk, zoals het sowieso een heel andere carnaval wordt dan anders. Maar het overleg met de gemeente en burgemeester was positief: zo lang we ons maar aan de dan geldende voorschriften houden.”

Rombouts vervolgt: ,,We gaan ook niet enorm teleurgesteld zijn als iets straks toch geen doorgang kan vinden, ook al is dat op het allerlaatste moment. Want we willen natuurlijk nooit de oorzaak zijn van een virusuitbraak.”

Quote Het sauwelen willen we houden in vier horecagele­gen­he­den met overal het dan toegestane maximum aantal bezoekers op anderhalve meter Wim Rombouts

Ut kan alle kaante op

Het seizoenmotto in Gilze is ‘Ut kan alle kaante op’. En dat is ook precies zoals Rombouts het ziet: ,,Er liggen veel ideeën op tafel. Het sauwelen willen we houden in vier horecagelegenheden met overal het dan toegestane maximum aantal bezoekers op anderhalve meter. Onze sauwelaars treden dan vier avonden lang op iedere locatie één keer op. Stel: er zijn dan 50 bezoekers per zaal toegestaan, dan kun je toch 800 mensen vermaken.”

Voor de grote optocht hebben De Leuttappers ook een idee. ,,Op een afgezet industrieterrein willen we een optocht-expo houden. Groepen bezoekers trekken dan langs de op vaste plekken achter hekken gepositioneerde deelnemers met hun acts en corona-proof gebouwde wagens. Ook de carnavalsviering in de kerk of buitenlocatie lijkt mogelijk en de Toeterkus-kinderoptocht moet ook lukken.”

Sociale gezicht

Bij de Rijense Carnaval Stichting (RCS) gaan het sauwelen en de optochten sowieso niet door. Voorzitter Bas Verheij: ,,Ons motto is ‘Virus Aanders Carnaval’. We broeden nog op alternatieven maar het zal beperkt zijn. We gaan vooral ons sociale gezicht laten zien.” In Molenschot wordt nagedacht over een wandeling langs optochtdeelnemers: ,,Maar alles staat of valt met de situatie van dat moment,” aldus bestuurslid Carlo van Engelen.