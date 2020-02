Optocht door laten gaan of niet? ‘Windkracht 5 is rijden, 6 is overleg en 7 is afgelasting’

,,Wij wachten tot het laatste moment. Ik denk dat we morgen (zaterdag, red.) voor 11.00 uur een besluit nemen”, zegt Loes Welten, secretaris van C.S. de Biesboschrakkers in Lage Zwaluwe, waar de optocht zaterdagmiddag om 13.30 uur moet starten. ,,De optocht in Eindhoven is te groot om te wachten tot morgenvroeg, ik snap wel dat ze daar nu al een besluit over hebben genomen, maar bij ons gaat het om tien wagens. We rijden veel binnendoor in ons dorp, dus met de wind valt het waarschijnlijk wel mee. Misschien laten we de wagens in een andere straat opstellen in plaats van in de polder, want daar waait het veel harder.” De stichting heeft van de gemeente een plan gekregen. Welten: ,,Windkracht 5 à 6 betekent dat we maatregelen moeten nemen met de windvangers, windkracht 6 à 7 betekent afgelasten.”