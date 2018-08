Optimisme in lichte Cammeleur in Dongen

Beiden zitten, samen met de journalist, aan een tafel in het horecagedeelte van de Cammeleur. ,,Dat gaan we anders doen dan vroeger. Toen konden mensen alleen op gezette tijden iets eten en drinken hier, maar straks kan dat zeven dagen per week. Ontbijt, lunch, een borrelhapje in de namiddag of avond... Het kan allemaal'', zegt Jansen met een glimlach.

Het is ontegenzeggelijk waar: de Cammeleur is erop vooruit gegaan. Grote ramen laten het zomerse licht binnen en dat doet wonderen. De oude en bedompte Cammeleur is snel vergeten.

Carnaval

,,Dit wordt een voorziening voor heel de Dongense gemeenschap'', zegt Jansen. ,,De buurtverenigingen kunnen hier terecht, de bibliotheek vindt er zijn nieuwe onderkomen, net als het Kunstpodium (muziekschool, red.). En uiteraard wordt er hier ook carnaval gevierd'', zegt Jansen.

Maar het vlaggeschip is de frisse theaterzaal waar 250 mensen in kunnen. Het tweetal laat de ruimte zien. De stoelen staan nog aan de kant opgestapeld. Jansen: ,,Inderdaad, er moet nog veel gebeuren de komende week. Het wordt hard doorwerken.''

Akoestiek

Volledig scherm De Cammeleur tijdens de bouw. © Foto Jan Stads / Pix4Profs Jansen en Petermeijer hebben goede hoop dat de bekritiseerde akoestiek van de nieuwe zaal straks verbeterd is. ''Er zijn isolerende maatregelen genomen en de vloeren zijn aangepast waardoor het geluid beter gereguleerd wordt'', zegt Jansen.



De Cammeleur had eigenlijk in mei geopend moeten worden, maar problemen met de aannemer hebben het proces vertraagd. De officiële opening is nu in het weekeinde van 1 en 2 september.

Toneel

Het theaterseizoen begint op 14 september. Petermeijer: ,,We hebben voor het komende seizoen 22 voorstellingen gepland. Dat is aanzienlijk meer dan voorheen. We richten ons niet meer alleen op cabaret en muziek, maar ook op toneel.

Persoonlijk ben ik er trots op dat we de voorstelling Ma van Loek Peters hebben binnengehaald. Dat gaat over dementie en is gebaseerd op het boek van Hugo Borst over zijn moeder. En ook mooi is de voorstelling van de Zandtovenaar in samenwerking met de blazersharmonie uit Dongen zelf. Die voorstelling zal echt een Dongense insteek hebben.''