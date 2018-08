Opslagtank terug bij producent, weg in Geertruidenberg weer vrij

GEERTRUIDENBERG - De opslagtank die sinds dinsdagmiddag de Centraleweg in Geertruidenberg blokkeerde, is donderdagavond weggesleept. De tank is weer terug bij tankbouwer Siemerink.

Het 45.000 kilo wegende metalen gevaarte was dinsdagavond op een oplegger op transport gezet om via de binnenvaart naar Delfzijl te worden gebracht. Door nog onbekende reden kwam er een deuk in de tank, waardoor die niet langer stabiel was. Het transport werd stilgelegd, met als gevolg de dagenlange wegblokkade.

Met man en macht werd eraan gewerkt om de silo, die 8 meter hoog is en een doorsnee heeft van 15 meter, te stabiliseren, zodat die weer vervoerd kon worden. Nadat de nodige verstevigingen waren aangebracht vond donderdag vroeg in de avond het transport plaats.

Schade

Het bedrijf gaat nu bekijken hoe het mis kon gaan en wat de schade is aan de tank. Ook kijkt het of herstel mogelijk is of dat de constructie als verloren moet worden beschouwd.

,,Het belangrijkste voor nu is dat alles goed is verlopen, dat de tank weg is van die plek. En dat niemand gewond is geraakt. Dat was onze prioriteit. Het analyseren van wat er misging gebeurt de komende dagen'', zegt woordvoerder Peter Eerkens van Siemerink.

De tank is de afgelopen dagen zo vastgezet dat ie geen kant meer op kon. Woensdagavond dacht het bedrijf al met het transport terug te kunnen beginnen. Maar toen bleek alles nog niet helemaal op orde. ,,Liever een dag langer dan dat het misgaat'', zegt Eerkens. ,,De tank stond nu zo vast dat ie geen kant meer op kon.''