Opschudding rond plotse sluiting basisschool in Dongen: ‘Het gonst op het schoolplein’

Onvrede in Dongen over CDA-reclame op dak sporthal die straks stembureau is: ‘Dit had niet gemogen’

DONGEN - Een banier van het CDA op De Salamander in Dongen heeft gezorgd voor ophef. De sporthal is een stemlokaal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voor het ophangen was geen toestemming gevraagd, terwijl dat wel gemoeten had.

4 februari