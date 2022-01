Oproerkraaiers Oosterhoutse avondklokrellen komen weg zonder straf: ‘Geen sprake van bewezen schuld’

Bewoners leggen zich niet neer bij afwijzing fietsbrug: ‘Oosterhout levert beperkte gegevens aan’

OOSTERHOUT - Er ontbreken ‘essentiële stukken’ in de informatie die gemeente Oosterhout geeft over de fietsbrug in het westen van de stad. Dat schrijft Jacqueline Boot, voorzitter van Buurtbeheer Vrachelen 2-Markkant, in een pittige brief aan de Oosterhoutse politiek.

