Oproep: we willen uw verhaal over Juzt horen

Bijeen­komst over parkfunc­tie terrein voormalige Willibror­dus­school in Lage Zwaluwe

8:45 Lage Zwaluwe - The Box System houdt in samenwerking met de gemeente Drimmelen een informatieavond over het terrein waar de voormalige Willibrordusschool in Lage Zwaluwe stond. Het bedrijf heeft een visie voor dit terrein en wil deze eerste ideeën graag morgenavond met de omwonenden en geïnteresseerden delen.