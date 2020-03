Oproep na autobranden Oosterhout: ‘Hou daarmee op!’

De afgelopen week gingen meerdere auto's in de wijk Slotjes in brand op, in totaal was er schade bij zeven wagens. Verder kampten de Snelliusstraat en de Jan Luikenstraat in Oosterheide met branden bij boompjes in tuinen, zo laat de politie in een brief aan bewoners weten. De politie roept hulp in van de buurt, vraagt om camerabeelden en hoopt dat mogelijke getuigen zich melden. ,,Hebt u voorafgaand aan de branden of erna iets gezien of gehoord, wat is opgevallen, geeft dit dan aan ons door.”

Felle brief

Burgemeester Buijs haalt in een brief naar alle Oosterhouters fel uit naar de daders. ,,U begrijpt dat ik hier enorm kwaad over ben. Wie haalt het in zijn hoofd om brand te stichten en sowieso in deze tijd. Je richt persoonlijk leed aan én je zorgt misschien voor extra onrust in toch al roerige tijden. Hou daarmee op!”

Ook hij doet een beroep op buurtbewoners. ,,Maar ik vraag ook aan de rest van Oosterhout, weet u iets meer? Meldt het alstublieft bij de politie. In deze tijden willen we geen extra onrust in de stad en waar nodig zet ik mijn bevoegdheden in om dit te voorkomen.

Eerdere branden