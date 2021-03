Opnieuw streep door Paaspop: ‘Gaan volledig voor 2022’

Een frietje stoofvlees of toch risottobal­le­tjes? Het was smaakvol wandelen tijdens de Walk of Taste

28 februari Het was afgelopen weekend smaakvol wandelen in Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Onder de noemer Walk of Taste was er de mogelijkheid om geheel coronaproof te genieten van een culinaire proeverij, in combinatie met een gezonde wandeling. Een mooie gelegenheid om eropuit te gaan en meteen een fijne manier om de lokale horeca een hart onder de riem te steken.