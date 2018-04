Opnieuw 'stemmen' in Geertruidenberg

'Geertruidenberg stemt opnieuw', staat er op de A4tjes die zaterdagochtend bij het gemeenschapshuis in Raamsdonk worden uitgedeeld. Je zou even denken dat de verkiezingen in het vestingstadje en zijn dorpen worden overgedaan.

Initiatief winnaar gemeenteraadsverkiezingen

Maar nee, het is een initiatief van de even verrassende als glorieuze winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen bijna twee weken geleden in Geertruidenberg, Albert Smit, voorman van de lokale partij Keerpunt ’74. Met ruim 2.000 stemmen werd de partij van de voormalig wethouder die het veld moest ruimen nadat een seksuele affaire met een vrouwelijke ambtenaar op het gemeentehuis naar buiten was gekomen, de allergrootste.

Bijeenkomsten

En terwijl de coalitie-onderhandelingen met de andere partijen nog moeten beginnen bedacht Smit iets nieuws. Hij organiseerde zaterdag drie bijeenkomsten - in Geertruidenberg, Raamsdonk, en Raamsdonksveer, - waar de bevolking kon aangeven waar het nieuwe college van burgemeester en wethouders de komende jaren voor moet gaan.

Druk

Die oproep aan de bevolking blijkt in Raamsdonk waar de eerste bijeenkomst wordt gehouden, niet aan dovemansoren gericht. Het zaaltje van het gemeenschapshuis is met een kleine vijftig bewoners goed gevuld. Natuurlijk, voor een deel zijn het de bekende gezichten, raadsleden en andere figuren die al jaren tegen de lokale politiek aanschurken, maar ook de gewone Raamsdonker laat van zich horen.

Cruyff Court

Zoals de 11-jarige scholieren Meike en Patrick die een Cruyff court in het dorp willen. En ze zijn niet de enigen. 96 handtekeningen hebben ze opgehaald op de plaatselijke basisschool. En dat hadden er nog meer kunnen zijn, vertelt Meike na afloop, als op Goede Vrijdag de onderbouw niet vrij was geweest.

Sluipverkeer

Veel zorg is er over het sluipverkeer door het dorp. Automobilisten die het iedere dag weer dichtslibbende knooppunt Hooipolder zat zijn en binnendoor rijden. Een dorpeling denkt de oplossing te hebben. Hij wijst naar een proef in de buurt van Nijmegen waar soortgelijke problemen spelen. Daar zijn camera's neergezet die de kentekens van de voorbijrijdende auto's registeren. Wie niet in het dorp moet zijn en door meerdere camera's wordt vastgelegd riskeert een boete. Dorpelingen kunnen een ontheffing aanvragen. Zo'n systeem kost enkele honderdduizenden euro's, maar het schijnt wel te werken, vertelt de bewoner.

Achterin het zaaltje hoort Smit de verhalen aandachtig aan. ,,Natuurlijk'', geeft hij toe, ,,zullen we niet alles wat hier gevraagd wordt kunnen realiseren. Maar het is wel goed te horen wat er speelt. Voor een deel wisten we dat al, maar het kan nooit kwaad het nog eens direct van de inwoners te horen.''

Coalitie-onderhandelingen

Maar eerst moet Smit maar eens zorgen dat zijn partij, ondanks dat ze de grootste werd, ook daadwerkelijk gaat meedoen in het nieuwe college, ook al lijkt niemand daar in Raamsdonk aan te twijfelen. Als wethouder zullen ze hem in dat nieuwe college niet terugzien, bezweert hij. ,,Dat lijkt me niet verstandig. Eerst maar eens rustig beginnen.''