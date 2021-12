Opnieuw juridisch succes milieubeweging: vergunning voor Amercentrale van provincie deugt niet aldus rechter

video + update Poolse voetganger (38) overlijdt bij ongeval in Oosterhout, politie hoort bestuur­ster (71) na doorrijden

OOSTERHOUT - Een 38-jarige Poolse voetganger is in de nacht van zondag op maandag overleden bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Deze werd bestuurd door een 71-jarige vrouw uit Oosterhout. Ze is na het ongeval even gestopt, maar heeft niet gewacht op de hulpdiensten. Dat meldt de politie.

6 december