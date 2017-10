Opnieuw bejaarde slachtoffer van babbeltruc, man (83) beroofd van portemonnee

Dongen maakt ruimte voor CPO-project in Beljaart fase 4

16:16 DONGEN - In fase 4 van nieuwbouwplan De Beljaart in Dongen is ruimte gemaakt voor acht à tien woningen die gebouwd mogen worden via het principe van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Fase 4 betreft het gebied tussen Beljaartlaan, Veenbies, Hamsesticht en Veenmos.