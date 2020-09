Opmerkelijke schietpartij: niemand begrijpt waarom 30-jarige Veerenaar doelwit was

Veel meer dan een ‘schietpartij’ stond er niet op de rol van de rechtbank in Breda. Maar de zitting ontvouwt zich als een opmerkelijke strafzaak rondom een bizarre poging tot moord, vorig jaar in het dorp. Het nu 30-jarige slachtoffer is nog steeds verbijsterd en kijkt haast verstijfd voor zich uit als hij wordt geconfronteerd met de verdachte. ,,Nog steeds vraag ik mij af: Waarom ik?”

Doorzichtig

De politie ziet geen enkele link tussen de verdachte en het slachtoffer. Van een motief blijkt ook tijdens de zitting niets. Was het een noodlottige persoonsverwisseling? Justitie tast in het duister.

Maar wel volstrekt helder voor de aanklager is wie de schoten met een semi-automatisch pistool loste: de weinig spraakzame 32-jarige Dennis van der K. uit Breukelen. En wát hij zegt, zoals over zijn alibi tijdens de bewuste nacht van 6 op 7 september, betitelt officier van justitie Janne Kerkhofs als ‘doorzichtig en volstrekt ongeloofwaardig’.

Quote Wie heeft het op mij gemunt? Slachtoffer

Duistere circuits

De voorzitter van de rechtbank legt de verdachte uitputtend het vuur aan de schenen. Maar Van der K. blijft iedere betrokkenheid ontkennen. Zijn raadsvrouw bepleit vrijspraak op grond van ondeugdelijke bewijsvoering en het feit dat er geen motief is aangevoerd.

,,Wie heeft het op mij gemunt?” Het is nog steeds een kwellende onzekerheid voor de Verenaar. Hij omschrijft zichzelf als een keihard werkende ondernemer die ver weg wil blijven van duistere circuits. Met de angst in zijn lijf verlaat hij sinds het bizarre voorval z’n huis. Het raakt hem diep dat er naar zijn gevoel in het dorp wordt geroddeld, onder het motto ‘waar rook is, moet wel vuur zijn’. En intussen loopt hij bij de psycholoog.

Onherkenbare figuur

Op zaterdagavond 6 september rijdt hij in zijn Porsche naar huis, een woning aan de Academielaan in Raamsdonksveer. Hij komt terug van een bezoekje aan een vriend in Oosterhout. Op de oprit stapt hij uit. Als hij de sleutel in de voordeur steekt, ziet hij een onherkenbare figuur op hem af komen.

Quote Ik kan geen namen noemen, anders gebeurt er iets met mijn kinderen Verdachte Dennis K

Het is 00.12 uur. Hij hoort schoten en vlucht naar binnen. Gillend maakt hij zijn vriendin wakker. ‘Bel 112!’ Op zijn hoofd en een hand zit bloed. De politie vindt zes hulzen op de oprit. Groot kaliber, Colt .45. Er zijn kogels dwars door de voordeur gegaan. Op één van de hulzen zit een DNA-mengprofiel met celmateriaal van de verdachte.

‘Altijd scherp blijven, lek nooit’

Dennis van der K. voert aan dat hij die avond bij vrienden was, in een muziekstudio in Amsterdam. Hij had de auto van zijn vriendin geleend, een Kia Picanto. Hij viel, naar eigen zeggen, in slaap op een bank. Toen hij uren later wakker werd, waren zijn autosleutels weg. Zijn maten vertelden dat de auto elders in de stad was weggezet. ,,Ik kan geen namen noemen, anders gebeurt er iets met mijn kinderen”, aldus de verdachte.

Op camerabeelden in Raamsdonksveer staat meermaals diezelfde Kia nabij de woning van het slachtoffer. Om 01.18 is de auto terug in Amsterdam. En om 01.42 in Breukelen, de woonplaats van de verdachte. Op zijn mobieltje staat een zelfgemaakt filmpje. Te zien is een vuurwapen tussen zijn benen. Met daarbij de tekst: ‘Altijd scherp blijven, lek nooit’.

Uitspraak op 13 oktober.