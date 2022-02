Oplossing problemen Cammeleur stap dichterbij

Oosterhout ziet geen ‘zorgcow­boys’ in de jeugdzorg: ‘Maar personeel in de zorg is een probleem’

OOSTERHOUT - Het personeelstekort in de zorg is nijpend, maar dat betekent niet dat Oosterhout in zee gaat met malafide bedrijven om jeugdzorg te kunnen blijven aanbieden. Signalen dat zogenoemde ‘zorgcowboys’ hier voet aan de grond krijgen zijn er ook niet, zegt de gemeente. Dankzij de huidige controles.

