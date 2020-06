Oplopende spanning bij actievoerders N629

Voorman René Roovers van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik fietst zowat elke dag door deze kwetsbare natuur die vooral Dongenaren nauw aan het hart ligt. Zoveel natuur is er nou eenmaal niet in de omgeving.

,,We hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Dat de Raad van State ons in het gelijk stelt. Ze nemen de zaak zeer serieus gelet op de drie raadsheren die zijn aangesteld voor de zitting’’, zegt SP-politicus Roovers.

Dubbel

Maar de spanning die bij Roovers en de zijnen heerst, is een beetje dubbel. De bezwaarmakers missen, aan de vooravond van de eerder uitgestelde zitting, essentiële stukken. ,,Dat is jammer ja. We kunnen nu niet anders dan om een schorsing vragen’’, zegt Roovers.

De N629 is de verbindingsweg tussen Dongen en Oosterhout. Al enige tijd wordt er bij Oosteind gewerkt aan de nieuwe aansluiting van deze weg op de A27. De tweede fase van het plan behelst de aanpak van de rest van de weg in de richting van Dongen.

Omstreden

En die tweede fase is, op zijn zachtst gezegd, omstreden. ,,Als de zitting doorgaat, wordt het heel erg spannend. De uitspraak van de Raad van State zal beslissend zijn voor de leefomgeving van Dongen voor de komende tientallen jaren. Komt er een drukke weg of houden we onze natuurlijke omgeving en groene long? We hebben als actievoerders goede argumenten. De huidige weg kan veel beter worden aangepast om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen’’, zegt Roovers.