Ophef over poortjes in bos Dorst: ‘Mensen met een beperking worden uitgesloten’

Inspreker mist urgentie en daadkracht bij uitvoering van inclusie­agen­da Gilze en Rijen

RIJEN - ,,Ik mis een gevoel van urgentie, creativiteit, het lef om dingen te proberen, daadkracht.” In een fel betoog gaf Patrick Wirken, hij is blind, aan wat er niet deugt aan het opstellen van een inclusieagenda, waar al sinds 2018 aan wordt gewerkt. De commissie Samenleving volgde de kritiek. Wethouder Ariane Zwarts meende dat wél veel was gedaan.

2 december