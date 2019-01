Ophef over nieuwbouw op Houtse Heuvel

Oosterhout­se kunstena­res Anne Pillen geeft De Boshut een toekomst

25 januari BAARLE-NASSAU/OOSTERHOUT - Kunstenares Anne Pillen uit Oosterhout is ongeneeslijk ziek. Leeft in feite al twee jaar in haar extra tijd. Toch vond ze in die periode de kracht om haar levensmissie te voltooien. Met de komst van de stichting AnnAtopiA is de toekomst van kunstenaarsonderkomen De Boshut in Baarle-Nassau veilig gesteld.