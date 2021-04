Ophef over aanbesteding monumentale Brug van Jannezand

Engeland-deskundige Lia van Bekhoven: ‘Alles gaat over prins Philip nu’

10 april OOSTERHOUT - ,,Het gaat nergens anders over.” Het Verenigd Koninkrijk is in de ban van prins Philip, die vrijdag overleed. Lia van Bekhoven, verslaggever voor meerdere media, schetst de sfeer in Londen. ,,Het is Noord-Korea light. Er is één onderwerp nu.”