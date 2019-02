Ophalen afval Gilze en Rijen veel duurder: 'Blamage voor wethouder Zwarts’

Reuring

De invoering van een nieuw afvalophaalsysteem leidt in elke gemeente tot reuring. Met die kennis huurde wethouder Ariane Zwarts een deskundige in uit een andere gemeente, waar hetzelfde systeem met ondergrondse restafvalcontainers al tot aanzienlijke vermindering van restafval had geleid.

Accountantsbureau

Toch is het faliekant mis gegaan. Dat blijkt uit een toelichting van de wethouder dat op verzoek van de in november al ingelichte fractievoorzitters in de raad is opgesteld. De raad wilde inzicht in de werkelijke kosten. Ook eisten ze een diepgaand onderzoek hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe in het algemeen kosten van projecten in de hand worden gehouden. B en W schakelen hiervoor een accountantsbureau in.