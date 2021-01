Opgewekt Drimmelen kan met ‘Zondeelen’ het Zwaluwse dak op

De zonnepanelen komen te liggen op de daken van twee Zwaluwse boerenschuren. Daar zijn nog enkele plekjes vrij. ,,Maar we gaan sowieso van start. Zo kunnen we namelijk ook het goede voorbeeld geven”, zegt Camiel Wieme, een van de initiatiefnemers van de coöperatie Opgewekt Drimmelen.

,,We starten met één dak. Welk dak dat wordt, is afhankelijk van de herkomst van de inschrijvingen. Je postcode bepaalt immers af je wordt gekoppeld aan het dak in Lage Zwaluwe of Hooge Zwaluwe.”

Minder energiebelasting

Inmiddels hebben zo’n 35 huishoudens zich ingeschreven voor in totaal ongeveer 400 Zondeelen, een soort aandelen in dit zonne-energieproject. Er zijn zo’n 570 Zondeelen beschikbaar van 300 euro per stuk. De investering is volgens Wieme in ongeveer acht jaar terug te verdienen. Wie meedoet krijgt namelijk vijftien jaar lang korting op de energiebelasting en dat is terug te zien in de energierekening.

Quote De duurzaam­heids­le­ning is er juist voor dit soort initiatie­ven Jürgen Vissers, wethouder gemeente Drimmelen

Per 1 april vervangt het Rijk deze regeling door een nieuwe. Opgewekt Drimmelen kan echter nog gebruikmaken van de huidige lucratievere regeling voor het project. Wieme: ,,Voor 1 april moeten we het recht van opstal tekenen, zodat is vastgelegd dat we de daken mogen gebruiken. Ook moeten we voor die datum de zonnepanelen in bezit hebben, maar ook dat is geen probleem.”

De nieuwe regeling zorgt er echter wel voor dat er na 1 april geen nieuwe mensen meer kunnen deelnemen aan project. Wie wil meedoen heeft daarom nog enkele weken de tijd om zich aan te melden.

Duurzaamheidslening

Inwoners van Drimmelen kunnen de Zondeelen ook kopen met een duurzaamheidslening van de gemeente. ,,De duurzaamheidslening is er juist voor dit soort initiatieven”, zegt wethouder Jürgen Vissers.

De lening bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 15.000 euro. Tot nu toe zijn in Drimmelen 140 duurzaamheidsleningen aangevraagd voor een totaalbedrag van 900.000 euro. Dat wordt niet alleen besteed aan groene daken, maar ook aan andere manieren om woningen te verduurzamen, zoals isoleren en gasloos maken.