Operatiekamers ziekenhuis Oosterhout sneller dicht

De operatiekamers in het voormalige Pasteur ziekenhuis in Oosterhout gaan eind november, als het nieuwe Amphia ziekenhuis aan de Molengracht in Breda open gaat, al dicht.

Dat is sneller dan tot voor kort werd aangenomen. Voor het overhevelen van operaties van het Pasteur naar het nieuwe ziekenhuis zou, zo liet de leiding van het Amphia eerder doorschemeren, maximaal twee jaar worden uitgetrokken. Maar volgens Olof Suttorp, voorzitter van de Raad van Bestuur, is er om een aantal redenen voor gekozen de ok’s in Oosterhout direct te sluiten na de opening van het nieuwe ziekenhuis.

Operatiekamers op drie plaatsen is er één teveel

Suttorp: ,,Behalve Oosterhout, hebben we ook operatiekamers op de Molengracht en Langendijk in Breda. Drie locaties openhouden is erg complex. Daarom is er voor gekozen om naast de ok’s in het nieuwe ziekenhuis voorlopig alleen die op Langendijk open te houden. En dat we voor Langendijk hebben gekozen in plaats van Oosterhout heeft te maken met de beddencapaciteit. Die is op Langendijk is groter.‘’

Commotie

Met de overheveling van de operatiekamers van het voormalige Pasteur naar Breda en de sluiting van de verpleegafdeling in Oosterhout zal ook het personeel dat daarmee belast is, meeverhuizen naar Breda. Daar onstond de afgelopen weken enige commotie over onder de circa 40 medewerkers die dit aangaat. Dat personeel ging er tot voor kort vanuit dat die verhuizing nog even op zich zou laten wachten. Het leidde ertoe dat de Raad van Bestuur van het Amphia vorige week maandag tekst en uitleg kwam geven in Oosterhout.

‘Aanname’

Suttorp: ,,We nemen twee jaar de tijd voor de herinrichting van onze ziekenhuisorganisatie, blijkbaar is daar de aanname uit voortgekomen dat de ok’s in Oosterhout dan ook nog twee jaar zouden blijven. We hebben het personeel in Oosterhout zo goed mogelijk uitgelegd waarom we eind dit jaar al tot sluiting van de ok’s en het beddenhuis in Oosterhout willen overgaan.’’

Bij elkaar blijven

De medewerkers die verhuizen gaven de voorzitter van de Raad van Bestuur daar bovendien mee dat ze het liefst bij elkaar blijven als ze straks in Breda aan het werk gaan. Suttorp: ,,Dat kunnen we niet garanderen. Maar ik snap hun wens en we zullen er alles aan doen om daar gehoor aan te geven.’’

Poliklinieken

Door de sluiting van de operatiekamers en de verpleegafdeling blijven alleen de poliklinieken in Oosterhout straks nog open. Ook het dialysecentrum en slaapcentrum blijven. Suttorp: ,,Onze vestiging in Oosterhout blijft bestaan. Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken.‘’