Operatie duurzame verlichting Gilze en Rijen afgerond

‘Snel woningen bouwen in Den Hout en Oosteind’

7:00 DEN HOUT/OOSTEIND - ,,Er moeten heel snel woningen gebouwd gaan worden in Den Hout en Oosteind”, dat zei wethouder Marcel Willemsen gisteravond in de gemeenteraad. ,,Als het onderzoek naar locaties klaar is, kunnen we snel schakelen.”