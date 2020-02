Openbaar Ministerie gaat directrice van TUF Recycling ook persoonlijk aanpakken

Dat bleek gisteren tijdens de opiniërende raadsvergadering in Dongen. Burgemeester Marina Starmans meldde dat ze een dag eerder bericht had ontvangen dat het OM besloten heeft het onderzoek stop te zetten naar de brand bij TUF Recycling van anderhalf jaar geleden. Er was geen bewijs gevonden van opzet. Wel worden het bedrijf en de directrice nu verdacht van het overschrijden van vergunningsvoorschriften.

Ook wist ze de raad te vertellen dat er met GBN Artificial Grass Recycling een nieuw initiatief is in Nederland voor het opslaan en verwerken van kunstgrasmatten. Voor de zomer zou daarmee begonnen kunnen worden.

Verder deden de perikelen rond de invulling van Broederhuis Glorieux weer de nodige stof opwaaien. Aan het begin van de raadsvergadering vroeg buurtbewoonster Germaine Portier gisteren om een rectificatie van een raadsinformatiebrief waarin werd aangekondigd dat de gemeente vergunning verleend had om arbeidsmigranten te huisvesten in het gebouw. Het was de omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten dat er in de brief sprake was van bewonersparticipatie. Ook zou de gemeente tegemoet gekomen zijn aan hun zorgen.

Glorieux

Volgens Portier zijn ze wel geïnformeerd, maar hebben ze nooit mee kunnen praten over dat onderwerp. Vooral de reactie van kersverse wethouder Eline van Boxtel op hun vraag om de brief op dat punt aan te passen had hen gestoken. Die zag geen aanleiding om iets te veranderen. Excuses waren niet aan de orde, vond ze.