‘Open huis’ op nieuwe ontmoetingsplek jongeren

GILZE EN RIJEN - Een rustig plekje buiten de bebouwde kom. Dat is mogelijk de ideale plek voor twee jongerenontmoetingsplekken (JOP) in Rijen en Gilze vinden jongeren en veel inwoners. Op zaterdag 23 oktober is er ‘open huis’ voor wie meer wil weten van deze proef van een half jaar of gewoon zin heeft in een praatje.

Op de twee Jongerenontmoetingsplekken staan speciaal gemaakte zeecontainers die aan de voorzijde open zijn, maar waar jongeren bij regen droog kunnen staan, aan een tafeltje kunnen hangen of op een bankje vrijuit kunnen ‘chillen’. Er is een JOP in Rijen bij de Uitvang en in Gilze bij Water aan de Warande. Het komend half jaar wordt gekeken hoe dat gaat en die ervaringen zijn belangrijk voor het vervolg.

Ervaringen

Direct betrokkenen, maar ook inwoners kunnen hun ervaring delen via de overlastregisseur op nummer 14 0161 of via veiligheid@abg.nl. Gekeken wordt of de gekozen opstelling en plaats de beste keuze is, of er behoefte is aan activiteiten die bezoek aantrekkelijk maken.

Op 23 oktober is het mogelijk meer informatie te krijgen over de proef. Gemeente, jongeren, jongerenwerk, BOA's en politie zijn aanwezig op beide ontmoetingsplaatsen want in overleg hebben zij de proef voorbereid. In Gilze is de nadere kennismaking mogelijk van 15.00 tot 16.00 uur bij Water aan de Warande. In Rijen duurt het ‘open huis’ aan De Uitvang van 17.00 tot 18.00 uur.