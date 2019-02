Open dag bouwhal Faantelaand: per man 480 uur bouwen aan een praalwagen

Volkomen onterecht. Ga maar na: de hal staat bomvol met imposante carnavalswagens. Pracht en praal ontbreken nog, want de meeste figuren hebben nog een verfbeurt nodig. Bij sommige is er alleen nog een staketsel van ijzer.

Blij verrast

Arjan de Bruijn uit Raamsdonksveer, die zeven jaar voorzitter was van Carnavalsoptocht Raamsdonksveer, is blij verrast. "Niet gedacht dat die hal zó vol zou zijn. Na een paar prachtige jaren was ik bang voor een kentering. Jongeren krijgen verkering, gaan trouwen, er komen kinderen. Dan vallen die groepen meestal uit elkaar. Hier niet. Sterker nog: de kinderen doen ook mee." Mooi voorbeeld: The Partyboys heeft al een neventak, The Partykids.

Sinds de carnavalsclubs terecht kunnen in de bouwhal is er een open dag. Beetje vreemd, je verraadt toch al een deel van de optocht. "Dat is zo", zegt Mister Bouwhal, Marius van den Boogaard. "Maar de verenigingen steken er absurd veel tijd in, dan is het mooi om tussentijds te laten zien waar ze mee bezig zijn. Als bezoeker kun je op je gemak bekijken hoe een wagen wordt opgebouwd. In een optocht is -ie in een paar minuten voorbij."