Open dag azc in Gilze: ‘Allemaal verschillende mensen, met eigen verhalen en idealen’

GILZE - Tijdens de jaarlijkse Burendag op zaterdag 24 september houdt asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze een open dag. Tussen 13.00 en 16.00 uur is iedereen welkom om de locatie te bekijken en de bewoners te ontmoeten.

,,Buren van opvanglocaties geven we de gelegenheid op locatie te kijken hoe werk en wonen in de dagelijkse praktijk er uitziet”, zegt Timo Waarsenburg, woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) over de open dag.

Grote verbouwing

In totaal openen 65 azc’s de deuren voor belangstellenden. ,,Het is echt onderdeel van Burendag. In de regel trekt het ook vooral lokale mensen, die met eigen ogen willen zien hoe het er op locatie uitziet. Soms komen er mensen van verder, uit nieuwsgierigheid vanwege een mooie locatie. Dat is in Gilze ook het geval, het is door de historie een bijzondere locatie. En het is voor belangstellenden ook een kans te zien hoe het met de grote verbouwing gaat.”

Quote Als het tegenwoor­dig over asielzoe­kers gaat, is het net zoiets als aannemers of timmerman­nen. Het wordt bijna een functiona­li­teit Timo Waarsenburg, woordvoerder van het COA

Voor het COA gaat het vooral om de mensen. ,,Als het tegenwoordig over asielzoekers gaat, is het net zoiets als aannemers of timmermannen. Het wordt bijna een functionaliteit. Op deze manier laten we zien dat het allemaal verschillende mensen zijn, met eigen verhalen en idealen. Daarom is het voor ons belangrijk bezoekers kennis te laten maken met de bewoners.”

In gesprek

Koffie en thee staan zaterdagmiddag klaar voor bezoekers van het azc, waar plek is voor 1200 bewoners. Iedereen kan in gesprek gaan met bewoners en medewerkers van de opvanglocatie. ,,En vaak gaat dat natuurlijk samen met allerlei door bewoners zelf gemaakte hapjes uit landen van herkomst, waar we zelf niet snel komen”, zegt Waarsenburg.