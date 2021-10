Open Atelier Route Gilze en Rijen groter dan ooit

RIJEN - De Kunstweek Gilze en Rijen is uitgebreider dan ooit met meerdere exposities, een lezing, pubquiz en Open Atelier Route. De aftrap op vrijdagavond 5 november is in het nieuwste café van de gemeente: Bij Baans in Molenschot. Een goede start voor het thema ‘Op verhaal komen’, even bijtanken en weer mensen ontmoeten.

Het kunstcafé in Molenschot op 5 november biedt liefhebbers van kunst en cultuur de kans anderen te ontmoeten. Er is live muziek en Spoken Word-artiesten treden op. De kunstweek is een initiatief van inwoners en Stichting Cultuurplaats.

Op 6 en 7 november zijn in Gilze drie exposities. Fotoclub Silhouet exposeert in cc De Schakel, 11 Brabantse kunstenaars in De Steenfabriek (ook op 13 en 14 november) en in basisschool De Wildschut is werk te zien uit het project Kunstkameraden van de stichting Cultuurkantine. Kinderen van het azc Gilze hebben met kunstenaars werken gemaakt.

In het gemeentehuis is 6 november om 14.00 uur een lezing over Marius de Leeuw en zijn tijdgenoot Jan Willemen. Kunsthistorica Johanna Jacobs vertelt over De Leeuw en zijn muurschildering in het gemeentehuis die in 2019 is gerestaureerd. Gratis aanmelden via eventbrite.nl.

In café De Heeren van Rijen is woensdag 10 november een pubquiz over kunst en cultuur. Voor kinderen tussen 5 en 10 jaar is 11 november bij Theek 5 in Gilze een kindercollege ‘Kan een heks ook kunst maken?’.

Met de Open Atelier Route XL sluit het programma 14 november. Voor het eerst doen twintig (amateur)kunstenaars mee. Eén van hen is Robin van Leijsen uit Molenschot die in het tv-programma 'Sterren op het Doek’ Diewertje Blok mocht portretteren. Meer info: Facebook, Kunstweek Gilze en Rijen.