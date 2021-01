Opbrengst DJ's in actie: 10.000 euro voor lokale ondernemers en verenigingen

MOLENSCHOT - De muziekmarathon DJ's in actie van afgelopen weekend heeft ruim tienduizend euro opgebracht. Een twintigtal (oud-)DJ's uit Gilze en Rijen zette zich 24 uur in voor een inzameling voor horeca, cultuur, of verenigingen. ,,Horeca kreeg veel bijval, maar eigenlijk was het gevoel van saamhorigheid de grote winnaar", zegt organisator Coen van der Heijden van Gotcha.

Inwoners van de gemeente konden 24 uur live de verrichtingen volgen van de DJ’s in een speciaal in De Molenwiek ingerichte studio. Vanwege de coronabeperkingen waren contacten alleen via Hallo GilzeRijen en internet mogelijk. Met een tikkie konden inwoners een doel van keuze steunen in ruil voor een plaatje.

Quote Toen we zaterdag rond 14.30 aan de 7.000 euro zaten stelden we tien mille als doel. En dat lukt dan gewoon. Coen van der Heijden, Gotcha

,,Overweldigend wat zoiets teweegbrengt", zegt Coen van der Heijden. ,,Vooraf maak je een inschatting, maar dit hadden we echt niet verwacht. Meteen bij het begin om 20.00 uur ontplofte de boel al bijna met het aantal tikkies dat binnenkwam. Om 12.00 uur zaten we al aan de 4.000 euro. Toen we zaterdag rond 14.30 aan de 7.000 euro zaten stelden we tien mille als doel. En dat lukt dan gewoon.”

Winnaar

Van een winnaar wil Van der Heijden niet spreken. Wel is gebleken dat de lijdende horecaondernemers op de meeste sympathie mogen rekenen. ,,We hebben zo veel blije en dankbare reacties gehad van mensen die het een geweldig idee vonden. Ook al om de stille uren van coronatijd op te vangen waarin je niks kunt doen. Het leek er zelfs op dat Gilze en Rijen een etmaal één werden”, lacht de Rijenaar.

Of de DJ-actie een vervolg krijgt, mogelijk in een andere opzet, is nog niet bekend. In de stille nachtelijke uurtjes is er wel over gebrainstormd. ,,Misschien volgend jaar tussen kerst en Oud en Nieuw vanaf het gemeentehuis of iets met carnaval. Wie weet.”