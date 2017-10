Op zoek naar het geheim achter het Oktoberfest in Raamsdonksveer: 'Wat ze daar wegzetten, is veel beter dan in München'

RAAMSDONKSVEER - De kerkklok speelt Oktoberfest-muziek, Lederhosen vliegen over de toonbank bij feestwinkels en profielfoto's op Facebook veranderen plots in Tiroler stijl. De Dongemond is in de ban van het Oktoberfest. Ruim 8.000 bezoekers zitten komend weekend in de grote tent op de 'Wiese' in Raamsdonksveer. Tien redenen waarom het Oktoberfest zo'n succes is.

1. Knallende PR

In de aanloop naar de eerste editie in 2011 haalde de organisatie Gaston Starreveld (Postcodeloterijshow) direct een pr-kanon binnen. Het zorgde voor een knallende start. Daarnaast onderscheidt de organisatie zich met foto's, filmpjes en deelacties via Facebook. Zelfs de aankondiging van de kaartverkoop zorgt al voor een publiciteitsstorm: afgelopen jaar waren duizenden mensen op de dag van de kaartverkoop tegelijk ingelogd op de website. Binnen een dag waren de kaarten weg.

2. Aankleding

Het lijkt vanzelfsprekend: een evenement moet sfeer hebben. Het Oktoberfest in Raamsdonksveer is meer dan lange tafels, muziek en veel bier. "Wat ze in Raamsdonksveer wegzetten, is veel beter dan in München", vindt Peter van der Veer, vast bezoeker en directeur van Ahoy (Rotterdam). "De tent in een weiland, een prachtig podium, de decoratie, de service... Het is zo goed! In München is het heel massaal, met grote tenten. Daar is het totaal niet aangekleed." "Voordeel is dat wij een stichting zijn zonder winstoogmerk", zegt Hans van Avendonk namens de organisatie. "Elke euro vloeit terug in het evenement."

Volledig scherm Oktoberfest Raamsdonksveer. © Rijk in Beeld

3. Sfeer



"Het mooiste vind ik dat het publiek een mix is; jongeren en ouderen mengen zich. Iemand van 70 kan op zijn manier prima genieten van het feest", zegt Hans van Avendonk, voorzitter van de organiserende Stichting Oktoberfest Dongemond. Davide Indaco uit Zeist gaat voor de tweede maal naar het Oktoberfest. "Het is een grote tent, maar je hebt niet het gevoel dat je in een gigantische zaal staat. Het is ondanks de oppervlakte toch intiem en gezellig."

4. Niet elk jaar

"Helaas is het maar eens in de twee jaar", zegt Ahoy-directeur Van der Veer. De organisatie heeft daarvoor goede redenen: tijd en energie. De Stichting draait namelijk op vrijwilligers. Daarnaast zorgt het niet voor verzadiging bij het publiek. Integendeel, doordat het evenement eens in de twee jaar plaatsvindt, wordt de run op kaarten alleen maar groter.

5. Service

In principe hoeft de bezoeker van het Oktoberfest weinig te doen om naar het feest te komen. De kaartjes worden in de vorm van polsbandjes thuis bezorgd per post. Daarnaast vertrekt een Oktoberfest-pendeldienst vanuit onder meer Made, Hank, Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Raamsdonk en Waspik richting de tent aan de Werfkampenseweg. Ook voor de drank hoeft de gast geen moeite te doen. "De bars zijn achter de schermen weggewerkt, mensen gaan zitten en de drank wordt aan de tafels gebracht", verklaart Van Avendonk.

6. Vernieuwing

Bij elke editie komt de organisatie met nieuwe elementen, zo is in 2015 de Miss Oktoberfest geïntroduceerd. Dit jaar is er wedstrijd tussen diverse kapellen: wie maakt de meeste 'Stimmung'. Daarnaast vindt een recordpoging plaats om de grootste Oktoberfest-kapel te vormen. Van Avendonk: "Je moet de mensen blijven verrassen. Als het steeds hetzelfde is, dan stop ik ermee."

7. Ervaring

De stichting stoelt op mensen die ervaring hebben met het binnenhalen van sponsors, het regelen van de catering en de organisatie van evenementen. Zo is de voorzitter, Van Avendonk, in het dagelijks leven professioneel organisator met zijn bedrijf Fijnevent. Ook neemt de organisatie regelmatig een kijkje in de keuken bij de Oktoberfesten in Duitsland. "Voordat we hier aan begonnen, zijn we een paar keer bij het Oktoberfest in München geweest. We hebben dat evenement geanalyseerd: wat maakt het daar nu zo speciaal? Het zit hem in kleine dingen. Bijvoorbeeld dat de bars achter de schermen verwerkt zijn."

Volledig scherm De grote tent. © Sjoerd Marcelissen

8. Vrijwilligers



Het Oktoberfest begint al met de inrichting van het terrein op ongeveer drie weken voor het evenement. Daarvoor zijn vele handen nodig, die voornamelijk uit de lokale gemeenschap komen. "We hebben 500 tot 600 vrijwilligers, alleen al op ons vrijwilligersfeest komen honderden mensen", zegt Van Avendonk. Het vrijwilligerswerk varieert van opbouwen tot bardiensten.

9. Eigen kapel

De basis van het programma is de eigen Oktoberfest-kapel, die bestaat uit regionale muzikanten. De SOD-kapel is een jaar voor het eerste Oktoberfest (2011) opgericht.

10. Ambitie