Op zoek naar carnaval in Kaaiendonk: ‘We mogen niks, toch alleen maar lachende mensen’

Schaatsfa­na­ten over niet doorgaan Elfsteden­tocht: ‘Veel gedoe om uiteinde­lijk niks’

9 februari ‘t Giet aon, gaan we dit jaar niet meer horen. Terwijl het land al dagenlang in de ban is van die ene vraag, haalt het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friese Elf een streep door de Elfstedentocht.