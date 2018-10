Op welke partij stem jij 21 november? Doe de Kieswijzer voor de nieuwe gemeente Altena

Gilzenaar die veel te hard reed: ‘Ik kon me niet verdedigen’

26 oktober GILZE - Hij had veel te hard gereden op de Chaamseweg in de gemeente Gilze en Rijen. ,,Maar ik kon me helemaal niet verdedigen", spreekt hij zijn verontwaardiging uit tegenover de kantonrechter in Tilburg. Want hem is onrecht aangedaan, zo meent de verdachte.