‘Op Vlieland bekruipt mij een eng gevoel als boer’

Als wij met het gezin eens een paar dagen weg zijn, dan houden de jongens al wel rekening met een paar vaste onderdelen. Waar we ook zijn, het gewas en de activiteiten op het land krijgen de aandacht. We bezoeken boerderijen van bekenden en minder bekenden op de route, en het kan zomaar zijn dat we stoppen bij een landhek om met een lokale boer een praatje te maken.

We willen graag een indruk krijgen hoe het gesteld is met de landbouw in die streek, met uiteraard speciale aandacht voor bedrijven die ook zelf melk verwerken. We hebben er al veel van geleerd en hopelijk zij soms ook een beetje van ons.

Wat verder van huis, in een ander land, is dat niet anders. Welke gewassen groeien daar en hoe is de afzet daarvan georganiseerd? Hoe goed kan een land in zijn eigen voedsel voorzien. ‘Welvarende landen kennen een sterke landbouw', is een slogan die voor mij steeds duidelijker wordt.

Wij leven in een land met een rijke rivierdelta en een uitstekend klimaat. Niet gek dus dat wij welvarend zijn, want de landbouw productieomstandigheden zijn hier vrijwel ideaal. Neem daarbij de aanwezigheid van grote zeehavens, waar ook nog landbouw- producten vanuit heel de wereld aankomen en voor een groot deel ook weer doorgevoerd worden naar het Europese achterland. Agrarische export heet dat dan, waar men nu de kranten van vol ziet staan.

Quote ‘Welvarende landen kennen een sterke landbouw', is een slogan die voor mij steeds duidelij­ker wordt. Erik van Oosterhout

Zou je alle Nederlanders enkel van eigen grond moeten voeden, dan kom je al landbouwgrond te kort. De havens lossen dat probleem wel op en een supergevarieerd eetpatroon is daardoor hier ook gemeengoed.

Maar als je hier de boot naar Vlieland pakt en je kijkt daar rond, dan bekruipt mij een eng gevoel. Het is een mooi eiland met veel mensen, maar zonder een enkele boer. Al het eten moet met diezelfde pont aangevoerd worden. Hij zou maar eens een paar dagen niet varen.

Ik was ook bijzonder benieuwd hoe dit hele systeem in het geïsoleerde IJsland werkt. Akkerbouwgewassen groeien er niet. Door geothermie kunnen ze de laatste decennia wel goed groenten kweken in kassen. Maar toch, als de boot niet komt, wordt het een enge bedoening. Blij ben je dan weer als je terug in Nederland ziet hoe breed en sterk onze landbouwsector is. Ben er zuinig op!

Volledig scherm © Pix4Profs-Ron Magielse