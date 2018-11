Op spreekuur bij wijkagent en boa in Oosterhout: ‘Over parkeeroverlast, zwerfafval of te hard rijden‘

OOSTERHOUT - Een bakje chocolade kruidnoten staat op tafel, ernaast ligt een uitnodigende flyer: ‘Wil je graag met me in gesprek?‘ De boa en wijkagent in Oosterheide zijn begonnen met hun spreekuur. Eens in de twee weken staan ze op woensdag bij de Albert Heijn Zuiderhout en kunnen buurtbewoners langskomen. Voor allerlei zaken. “Het gaat vooral over parkeeroverlast, zwerfafval of te hard rijden“, zegt wijkagent Aad van Wensen.